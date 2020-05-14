رياضة | نجم برشلونة يقترب من يوفنتوس بصفقة تبادلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من يوفنتوس بصفقة تبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم دائرة ترشيحات الصفقة التبادلية التي يجريها ناديه مع يوفنتوس الإيطالي، مقابل ضم كل من البوسني ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو، وفقا لتقرير صحفي إسباني.

وذكرت صحيفة (سبورت) الإسبانية على موقعها الألكتروني اليوم الأربعاء أن الناديين اقتربا من التوصل لاتفاق بخصوص الصفقة التبادلية التي تقضي بانتقال بيانيتش ودي تشيليو للنادي الإسباني، مقابل رحيل لاعب من برشلونة إلى الجهة المقابلة.

وأضافت الصحيفة أن توديو لاعب الفريق الكتالوني والذي كان من المقرر أن يكون ضمن الصفقة التبادلية، ربما يتم استبداله بالكراوتي إيفان راكيتيتش.

وشهدت المفاوضات بين الناديين مراحل صعود وهبوط للموافقة على إدخال بعض اللاعبين في الصفقة، حيث أبدى برشلونة مرونة في المفاوضات أكثر من يوفنتوس، حيث نجح منذ البداية في انتزاع موافقة النادي الإيطالي على ضم بيانيتش، حسبما أوضحت "سبورت".

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وتابعت الصحيفة أن النادي قطع شوطا طويلا في ضم دي تشيليو، اللاعب الذي كان محل اهتمام منذ ظهور إسمه كخيار ضمن الصفقة.

وأضافت أن يوفنتوس، ورغم تفضيله التعاقد مع لاعب شاب لدفع قيمة مادية أقل، إلا أن النادي يدرس الموافقة على خيار ضم راكيتيتش.

وتابعت أن برشلونة يفضل دخول راكيتيتش في الصفقة، خاصة مع تبقى عام واحد فقط في عقده مع الفريق، لكنها أشارت إلى أن ذلك لايعني أن اللاعب سيرحل عن قلعة (كامب نو) الآن، خاصة مع تردده في اتخاذ قرار الرحيل عن النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة ان راكيتيتش ينوي الرحيل عن برشلونة عند نهاية عقده مع الفريق