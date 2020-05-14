رياضة | حازم إمام: صدمت من استبعادي من أمم إفريقيا عام 2006

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر حازم إمام: صدمت من استبعادي من أمم إفريقيا عام 2006 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، عن الفترة التي قضاها في جهاز فريق الكره بنادي الزمالك خلال عام 2016.

وكان حازم إمام قد تولى منصب رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك، خلال موسم 2015-2016، في فترة قيادة أحمد حسام ميدو قيادة الفريق.

وتحدث حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت":" كانت هناك صعوبة في تجربتي في جهاز الكره بالزمالك لكنها كانت طيبة".

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وتابع:" صدمت من استبعادي من قائمة منتخب مصر عام 2006، وكنت أتمنى المشاركه في بطولة كأس أمم إفريقيا".

وواصل:" هناك عدد كبير من اللاعبين منهم محمد أبو تريكة، محمد زيدان وعبد الستار صبري، هؤلاء أفضل مني في مركز صناعة اللعب".

وأتم:" أول مباراة قمة لي أمام الأهلي، ركضت حول الملعب مرتين بسبب فرحتي موسم 1995، وانتهت بنتيجة 1-1".