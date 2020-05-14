رياضة | يوفنتوس يعرض ديبالا لخطف نيمار قبل برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يعرض ديبالا لخطف نيمار قبل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل يوفنتوس في الصراع على ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى برشلونة من جديد في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما حاول النادي الكتالوني ضمه الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن يوفنتوس هو الآخر منفتح على ضم نيمار إلى صفوفه، وتكوين ثنائي ناري مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس مستعد لتقديم نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا كجزء من الصفقة.

ورغم ذلك، فهناك عائق يقف في طريق إتمام الصفقة، وهو الراتب الكبير الذي يتقاضاه اللاعب في باريس، والذي لن يكون في مقدرة يوفنتوس دفعه، وبالتالي يجب أن يكون لديه استعداد لتخفيض كبير في راتبه، وهو ما رحب به البرازيلي، لكن خلال مفاوضاته مع برشلونة.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يحاول فيها يوفنتوس ضم نيمار، فقد حدث ذلك العام الماضي أيضًا، عندما كان اللاعب حريصًا على مغادرة سان جيرمان، وبالفعل تم التواصل معه ومع والده، لكن في النهاية استمر نيمار في باريس.