رياضة | سان جيرمان وتشيلسي يهددان "صفقة" برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر سان جيرمان وتشيلسي يهددان "صفقة" برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت أندية أوروبية عديدة في الصراع على ضم ميراليم بيانيتش لاعب وسط نادي يوفتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل اقترابه من نادي برشلونة الإسباني.

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وذكر موقع شبكة "جول العالمية"، أن هناك عدة أندية أوروبية كبرى تدخلت من أجل عرقلة صفقة انتقال بيانيتش لصفوف برشلونة مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

وأكدت الشبكة ان باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي تدخلا من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث عرض البلوز التخلي عن خدمات جورجينيو مقابل الحصول على خدمات بيانيتش من يوفنتوس.