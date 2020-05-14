كيف خسر صالح جمعة آخر المتعاطفين معه بالأهلى بعد تلك التويتة؟

جدة - عمرو شويل أغلق صالح جمعة لاعب الأهلي جميع أبواب البقاء في القلعة الحمراء بعدما نشر صورة عبر حسابه عبر حسابه على "إنستجرام" أمس يسخر فيها من تعامل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق معه فقد شهدت الأيام الماضية محاولات من جانب البعص في القلعة الحمراء الإبقاء على صالح جمعة في الفريق مع تعهّده بالإلتزام وتنفيذ التعليمات الجهاز الفني لكن الصورة التى نشرها اللاعب عبر حسابه أمس جعلت رحيل اللاعب من القلعة الحمراء "جواب نهائي" في ظل عدم تعاطف الجميع معه سواء في قطاع الكرة أو مجلس الإدارة لاسيما وأن سخرية اللاعب من مدربه أثارت موجه من الغضب ضده.

رينيه فايلر سبق وأعلن عدم حاجة الفريق لجهود صالح جمعة وحاول النادي تسويقه في يناير الماضي لكن المحاولات فشلت ليستمر اللاعب في الفريق ويتسبب فيروس "كورونا" في إفساد محاولات تسويقه في إحدى الدوريات التى كان القيد مُستمر فيها بعد إغلاقه في مصر ومعظم دوريات العالم ، وحاول البعض إقناع فايلر بالأبقاء على صالح جمعة في الفريق ورغم أن المدرب السويسري كان واضحاً وحاسماً منذ البداية بعدم حاحة الفريق لجهود اللاعب إلا أن البعض في لجنة التخطيط للكرة بالنادي أكد أن المدرب السويسري قد يتراجع عن موقفه المتشدد ضد صالح جمعة ويبقي عليه لعدم وجود صانع ألعاب جيد في الدوري المصري لكن أزمة "صورة الإنستجرام" أغلقت كل أبواب الود في وجه اللاعب.

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صالح جمعة كان قد نشر صورة عبر حسابه علىة إنستجرام يسخر فيها من فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان حيث نشر اللاعب صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلي على طريقة الممثل أحمد زاهر مع أبنة أخيه الطفلة مريم ابنة في مسلسل البرنس حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة في الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلرألقاه في الشارع كما فعل أحمد زاهر مع إبنة شقيقه قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته بعد الهجوم عليه.

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي كشف موقف ناديه من سخرية صالح جمعة رينيه ، مؤكداً أنه سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب لسخريته من مدربه من ناحيه، وبسبب خرقه القيود المفروضة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية أخرى.