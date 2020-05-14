شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تستعجل فتوى فايلر بشأن ضم أحمد حسن كوكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من ناحية أخرى ، طلبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق ملف شامل وكامل عن كل لاعب في فريق الكرة ويتضمن هذا الملف معلومات دقيقة عن هذا اللاعب منها الإصابات التى تعرض لها وطريقة ومدة وتكاليف العلاج وكذلك العقوبات التى تعرض لها والمكافآت التى حصدها ونسبة مشاركته مع الفريق وخروجه من قائمة الـ18وعدد المرات التى قام بالتجديد للنادي فيها إذا كان متواجد في الأهلي منذ عدة سنوات وقيمة عقده والأقساط التى يحصل عليها وعلاقته بالجهاز الفني وغيرها من التفاصيل والمعلومات الهامة التى ترى لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إنها هامة وسيكون لها دور في تقييم أي لاعب عند التجديد له أو مناقشة أي عروض إحتراف داخلية و خارجية له أو الإستغناء عنه.
وتقوم لجنة التخطيط للكرة بالاهلي حالياً بدراسة ملف فريق الكرة مُستغلة فترة تجميد النشاط الرياضي على خلفية "جائحة" كورونا وترغب اللجنة في دراسة جميع التفاصيل الخاصة بفريق الكرة للحد من الأزمات التى فرضت نفسها على الفريق في الفترة الأخيرة وترفع اللجنة تقريراً عن نتائج هذه المناقشات لمحمود الخطيب رئيس النادي.
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