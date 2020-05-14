لجنة التخطيط بالأهلى تستعجل فتوى فايلر بشأن ضم أحمد حسن كوكا

جدة - عمرو شويل إستعجلت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي فتوى رينيه فايلر المدير الفني للفريق فيما يخص ملف ضم أحمد حسن كوكا مهاجم نادي براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر لتدعيم هجوم الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن قضية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 4 بداية من الموسم المقبل كما أن الفريق قد يتعاقد مع صانع ألعاب أو جناح أجنبي حال عدم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل لذا جاء أسم كوكا ليفرض نفسه على سطح اللاعبين المُرشحين لتدعيم الأهلي خلال ميركاتو الصيف المقبل حيث إقترح قترح أحد أعضاء لجنة التخطيط في الاهلي ضم كوكا، خاصة وأنه لاعب دولي ويقدم مستويات متميزة في الملاعب الأوربية، إلا أن هناك تيار معارض لفكرة ضم المهاجم الدولي، نظراً لعدم ظهوره بشكل طيب مع المنتخب الوطني في السنوات الماضية ولم ينجح في تقديم أي إضافة.

من ناحية أخرى ، طلبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق ملف شامل وكامل عن كل لاعب في فريق الكرة ويتضمن هذا الملف معلومات دقيقة عن هذا اللاعب منها الإصابات التى تعرض لها وطريقة ومدة وتكاليف العلاج وكذلك العقوبات التى تعرض لها والمكافآت التى حصدها ونسبة مشاركته مع الفريق وخروجه من قائمة الـ18وعدد المرات التى قام بالتجديد للنادي فيها إذا كان متواجد في الأهلي منذ عدة سنوات وقيمة عقده والأقساط التى يحصل عليها وعلاقته بالجهاز الفني وغيرها من التفاصيل والمعلومات الهامة التى ترى لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إنها هامة وسيكون لها دور في تقييم أي لاعب عند التجديد له أو مناقشة أي عروض إحتراف داخلية و خارجية له أو الإستغناء عنه.

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وتقوم لجنة التخطيط للكرة بالاهلي حالياً بدراسة ملف فريق الكرة مُستغلة فترة تجميد النشاط الرياضي على خلفية "جائحة" كورونا وترغب اللجنة في دراسة جميع التفاصيل الخاصة بفريق الكرة للحد من الأزمات التى فرضت نفسها على الفريق في الفترة الأخيرة وترفع اللجنة تقريراً عن نتائج هذه المناقشات لمحمود الخطيب رئيس النادي.