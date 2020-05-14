شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تستقر على عدم تطبيق الـVAR حال استئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على عدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى العام هذا الموسم فى حالة صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء ووزارة الصحة بإستئناف النشاط الرياضى، وذلك بعدما منحه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حرية تطبيق تقنية الفيديو من عدمه، وأرجع مسئولو الجبلاية عدم تطبيق التقنية إلى أن سيارة الـVAR يتواجد بها 5 أفراد سواء حكام أو فنيين وبالتالى يرفض اتحاد الكرة المجازفة بتواجد هذه العدد فى سيارة مغلقة، خاصة وأن هناك إجراءات طبية مشددة سيتم اتخاذها فى حالة عودة الدورى العام.

وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تطبيق اقتراح الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3، فى الدورى المصرى حال عودته مجددا، وينتظر اتحاد الكرة قرار مجلس الوزراء بشأن مصير الدورى قبل اخطار الأندية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعودته.

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وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات اختياريا خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

وجاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.