مصطفى فتحى يتغزل فى زوجته بأجمل عيد ميلاد بحياته

جدة - عمرو شويل كشف مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك انتظاره حادثاً سعيداً خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر وصول مولوده الأول ، واحتفل مصطفى فتحى بعيد ميلاده عبر حسابه على انستجرام حيث نشر صورة مع زوجته أثناء الاحتفال بتورتة عيد الميلاد وعلق قائلا : "ربنا يخليكى ليا ياست البنات ومتحرمش منك ابدا ، وتقومى بالسلامة ياحبيبتى باذن الله يارب ، أحلى عيد ميلاد فى حياتى" ، وإحتفل الثلاثاء الماضى مصطفى فتحى بعيد ميلاده رقم 26، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء فى الثانى عشر من شهر مايو عام 1994، بمدينة نبروه بالدقهلية، وبدأ مسيرته الكروية.



مصطفى فتحى

وفى موسم 2012 / 2013 انتقل إلى نادى بلقاس ومن ثم إلى نادى الزمالك، ليبدأ فصلاً جديداً فى مشواره الكروى وتدوين اسمه فى تاريخ ميت عقبة، بعدما لفت أنظار مسئولى القلعة البيضاء بمهارته الكبيرة.

فى موسم 2017 رحل مصطفى فتحى عن نادى الزمالك فى رحلة احترافية بالدورى السعودى، وبالتحديد فى فريق التعاون، قبل أن يعود مجدداً إلى بيته الأبيض فى موسم 2018.

لم يحظى مصطفى فتحى بالكثير من المشاركات فى الموسم الجارى، حيث خاض 12 مباراة فقط بالقميص الأبيض، جاءت بواقع 7 لقاءات فى الدورى المصرى، 4 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا، ومباراة كأس السوبر المصرى، والتى كانت أمام الأهلى فى فبراير الماضى، واستطاع خلالها الزمالك أن يخالف التوقعات ليفوز على غريمه التقليدى ينتيجة 4 /3 بركلات الترجيحية ليتوج باللقب.

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وخلال مسيرته مع الزمالك بشكل عام، خاض مصطفى فتحى 140 مباراة بالقميص الأبيض، سجل 24 هدفا، وصنع 13 آخرين لزملائه بالفريق، أما مع التعاون السعودى، فشارك فتحى فى 11 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وتوج مصطفى فتحى مع الزمالك بالدورى العام فى موسم 2014 / 2015 وأربع مرات بكأس مصر موسم 2012 / 2013 وموسم 2013 / 2014 وموسم 2014 / 2015 وموسم 2015 / 2016 ومرة بالسوبر المصرى موسم 2015 / 2016، بالإضافة إلى بطولتى السوبر المصرى والأفريقى