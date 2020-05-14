زى النهاردة من 35 سنة.. أول ظهور لحسام حسن مع الأهلى

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 14 مايو 1985 ، أشرك الراحل محمود السايس المدير الفني للأهلى ، اللاعب الصاعد آنذاك "حسام حسن" فى أول ظهور رسمى له بقميص المارد الأحمر، فى مباراته قبل الختامية "تحصيل حاصل" أمام الترسانة، والتى انتهت بفوز الشواكيش بهدفين دون رد سجلهما محمد رمضان ، لعب حسام حسن مع الأهلي قبل انتقاله للغريم التقليدي للزمالك 300 مباراة وسجل 142 هدفا في جميع المسابقات، منها 234 مباراة في الدوري وسجل 109 هدفا ويعد الهداف التاريخي للأهلي في المسابقة المحلية مع محمود الخطيب.

حقق العميد حسام حسن مع الأهلي 11 بطولة دوري ممتاز و 4 كأس مصر و بطولة دوري أبطال أفريقيا “مرة واحدة” و 4 بطولات أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، و بطولة أفرو آسيوية “مرة واحدة” و البطولة العربية للأندية أبطال الدوري “مرة واحدة” والبطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس “مرة واجدة” وكأس السوبر العربي “مرتين”.

فيما لعب حسام حسن مع الزمالك 107 مباراة وسجل 54 هدفا ، في الدوري المصري لعب 61 مباراة وسجل 38 هدفا، في كأس مصر لعب 7 مباريات وسجل هدفين وفي كأس السوبر المصري لعب 3 مباريات وسجل هدفا، في البطولات الافريقية لعب 23 مباراة وسجل 10 هدفا و في البطولات العربية لعب 13 مباراة وسجل 3 أهداف.

توج مع الزمالك ب3 بطولات دوري ممتاز و بطولة واحدة كأس مصر وبطولتين سوبر محلي، و بطولة دوري أبطال أفريقيا “مرة واحدة” وكأس السوبر الافريقي “مرة واحدة” و البطولة العربية “مرة واحدة”.

كان حسام حسن قد تحدث عن تولى تدريب الأهلى، مؤكدًا أنه يتمنى قيادة المارد الأحمر، إلا أنه لا يسعى وراء تحقيق تلك الأمنية عن طريق التقرب لبعض الأشخاص أو ما شبه ذلك.

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وقال، فى تصريحات تليفزيونية، "كنت سعيد جدًا بدخولى النادى الأهلي فى زيارتى الأخيرة وخوض مباراة خماسية، وشعرت كأنى راجع من السفر، وشعرت أن الجميع سعيد بوجودى، والذى كان يمنعنى عن دخول الأهلي هو انشغالى بعملى فى مجال التدريب".

وأضاف "الأمور هادئة جدًا حاليًا، وزملائى القدامى المتواجدين فى الأهلي كانوا سعداء بوجودى فى النادى، مثلما كنت سعيد".

كما أكد حسام حسن أنه كان يتمنى أن يتولى قيادة المنتخب الوطنى، مشيرًا إلى أن قيادته للفراعنة كان مطلب جماهيرى، إلا إنه لم يحدث، قائلاً: "أنا أتمنى قيادة المنتخب، لكن الجمهور هو من يحكم على إذا كنت أستحق أم لا.

وتابع حسام حسن: "توليت تدريب الزمالك فى المركز الثالث عشر وأنهيت الموسم وهو فى المركز الثانى، وحققت انجازًا مع المصرى البورسعيدى بالوصول لكأس مصر والسوبر وخسارته بصعوبة أمام الأهلى، وكنت ثانى مدرب بعد محمود الجوهرى يتولى تدريب منتخبًا عربيًا بعيدًا عن منتخب مصر، وحققت تجربة ناجحة خلال قيادتى لمنتخب الأردن، وحصل على التصنيف الرابع كأفضل منتخب أسيوى وعربى".