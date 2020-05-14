شكرا لقرائتكم وائل جمعة يرد على منتقديه عبر تويتر بمقولة للشيخ الشعراوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه وائل جمعة، صخرة دفاع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، رسالة لمنتقديه عبر حسابه الشخصى على تويتر، "يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله : إن العبد ليغفل عن ربه حتى ينساه ، فيشتاق له ربه فيرسل من حبه بلاء يذكره به حتى يعود العبد يحب الله ، فيحبه الله ، فيرفع عنه البلاء ، ويرزقه رزقاً طيباً".



وائل جمعة

ويرى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق أن وائل جمعة مدافع الاهلي والمنتخب الوطني المعتزل، حقق تاريخا كبيرا مع فريقه ومنتخب بلاده يفوق قدراته، بسبب رجولته التي عوضت ذلك وكانت سبب في تسميته بالصخرة ، مؤكداً أن وائل جمعة كان لاعبا عاديا وصاحب امكانيات ضعيفة، لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة في تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وأشار الغندور إلى أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، لم يكن يحب وائل جمعة بسبب قدراته الضعيفة، لكن اللاعب نجح في حجز مقعده بالفريق وبات لاعبا اساسيا في تشكيل الفريق والمنتخب.

بدأ وائل جمعة مسيرته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ومن يومها وأصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، وسيظل واحدا من أهم وأكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ النادى الأهلى.

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وهو رقم قياسى لم يحققه أى لاعب غيره، داخل القارة وخارجها، غير الأسطورة دى ستيفانو الذى حصل على لقب دورى أبطال أوروبا 5 مرات فى أعوام 1956 1957 1958 1959 1960 وهى أول 5 بطولات لدورى أبطال أوروبا، ولاعب ريال مدريد فرانسيسكو خينتو والذى حصد 6 بطولات مع ريال مدريد.

وأعير الصخرة للعب فى نادى السيلية موسم 2007 / 2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية.

وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.

كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

وأعلن وائل جمعة، نهاية مشواره الكروى مع النادى الأهلى، بانتهاء مباراة النجم الساحلى فى الجولة الثانية ببطولة الكونفيدرالية بمدينة سوسة التونسية، معلناً الاعتزال فى 26 مايو 2014.