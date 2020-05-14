شكرا لقرائتكم الشناوى يحتفل بعيد ميلاده الـ29 بين صفوف بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الخميس، أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز بعيد ميلاده رقم 29، حيث ولد الأخطبوط كما تلقبه الجماهير فى 14 مايو عام 1991 فى محافظة بورسعيد ، تربى الشناوى بين ناشئى النادى المصرى بفرمان من والده ناصر الشناوى حارس مرمى المريخ البورسعيدى الراحل، وانضم إلى فريق تحت 10 سنوات ليتدرج بفرق قطاع الناشئين وكان يشارك فى حراسة مرمى جميع الفرق الكبرى فى اللقاءات المهمة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009.

لفت أحمد الشناوى أنظار نادى الزمالك، وانتقل إلى القلعة البيضاء فى موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادى المصرى ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، قبل أن يعود إلى الزمالك فى صفقة كلفت الخزينة البيضاء 6 ملايين جنيه عام 2014.

ولكن في 2017 بعد تألقه مع الزمالك، وتم إختياره كحارس أساسي لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا بالجابون، ولكن أصيب في لقاء الأفتتاح لمنتخب الفراعنة أمام منتخب مالي ليتم أستبعاده من تكملة البطولة.

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وتعد عام 2018 سنة غير سعيدة، على الحارس الدولي، حيث تعرض لقطع جزئي بالرباط الصليبي، خلال مبارة فريقه السابق الزمالك، أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري العام الموسم قبل الماضي، والتي خسرها الأبيض بنتيجة 2-1، والتي أٌقيمت في أبريل من العام قبل الماضي، وتسببت هذه الإصابة في غياب الحارس عن المنتخب المصري في كأس العالم الذي أقيم في روسيا، حيث تم استبعاده من قائمة المونديال.

حرس الشناوى عرين قلعة ميت عقبة فى 123 مباراة استقبل خلالهم 99 هدفًا وخرج بشباك نظيفة فى 69 مباراة ، وحقق الشناوى 4 بطولات مع الزمالك وهى الدورى و السوبر المحلى و كأس مصر مرتين.

ويلعب أحمد الشناوى حالياً بين صفوف فريق بيراميدز الذى انضم إليه فى صفقة بيع نهائى من القلعة البيضاء.