شكرا لقرائتكم آخر وصفات السيف شيلونجو مهاجم الإسماعيلى فى فترة "العزل المنزلى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك الناميبى شيلونجو مهاجم الاسماعيلى متابعيه عبر حسابه على انستجرام أحدث الاكلات التى أعدها أثناء قيامه بدور "الشيف" فى العزل المنزلى ، ويلجأ شيلونجو لعدة مهن لقضاء وقت فراغه حيث نشر فى وقت سابق صورة أثناء رعايته للأبقار وعلق قائلا، "مزارع الأسبوع" ، كما نشر شيلونجو صورته أثناء قيامه بغسيل سيارته للتغلب على وقت الفراغ أثناء العزل المنزلى، وغادر الثلاثى الناميبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا والأوغندى باتريك كادو لاعبو الإسماعيلى القاهرة متوجهين لبلادهم لقضاء الإجازة هناك قبل قرار تعليق رحلات الطيران.



شيلونجو

وفى وقت سابق، رفض الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، فكرة رحيل النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش، مؤكداً رغبته فى استمراره مع الفريق، كان الإسماعيلى سيخوض لقاء مرتقبا أمام الرجاء بإياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، وتجاوب النادى الإسماعيلى مع الحملة العالمية لمحاربة فيروس كورونا، ونشرت الصفحة الرسمية للدراويش عبر تويتر النصائح الصادرة من الصحة العالمية للتغلب على الفيروس القاتل، حيث توصى منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

ويمرالدراويش بمرحلة من تراجع النتائج المحلية على صعيد بطولة الدورى، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالستة عشرة.