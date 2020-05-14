كونميبول: ممنوع البصق، التمخط وتبادل القمصان في اميركا الجنوبية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





اسونسيون: أقر الاتحاد الاميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) تعديلات على قوانينه المتعلقة بمسابقات الاندية وبروتوكولا جديدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يمنع تبادل القمصان، البصق او التمخط على ارضية الملعب.

وبحسب القوانين الجديدة يستطيع الاتحاد القاري الطلب من لاعب او احد افراد الجهاز الفني معلومات صحية واصدار الامر بالخضوع لفحوصات طبية للكشف عن وباء "كوفيد19" قبل المباريات او خلال الحصص التدريبية.

وقال الاتحاد القاري في بيان "كل الاشخاص الذين يرفضون الخضوع للفحص لا يستطيعون المشاركة في البطولات التي تقام باشراف كونميبول".

ولن يكون بإمكان اللاعبين، المدربين والحكام البصق، التمخط على ارضية الملعب او على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، كما لا يستطيعون ايضا تقبيل الكرة، تشارك زجاجات المياه وتبادل القمصان او شعارات الاندية.

Advertisements

واضاف "كونميبول" بان ارتداء الكمامة اجباري على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في المراكز الرسمية وخلال المؤتمرات الصحافية.

وستقوم الاجهزة الطبية بقياس حرارة الجسد لكل من اللاعبين، افراد الجهاز الفني والحكام قبل كل مباراة.

وأكد الاتحاد القاري بانه سيسمح باجراء خمسة تبديلات خلال المباراة الواحدة تماشيا مع القوانين الجديد لمجلس الاتحاد الدولي (ايفاب) خلال مباريات دور المجموعات ومباريات ثمن النهائي من مسابقته الاهم كأس ليبرتادوريس، على ان يسمح بثلاثة تبديلات فقط اعتبارا من الدور ربع النهائي.

