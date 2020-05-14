شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة فى الدراما.. طارق حامد "فتوة" والشناوى ينافس ساسى على بطولة البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستحوذ مسلسلات رمضان على متابعة الجماهير خلال هذا الشهر الكريم، والتى تطغى على تعليقات رواد السوشيال ميديا هذه الأيام، والتى تجد منافسة قوية بين نجوم الفن فى جذب أكثر المشاهدين لمتابعة مسلسلهم.

ويجسد أكثر من مسلسل معروض حاليا فى شهر رمضان شخصية أو ظروف تعيشها بعض نجوم الكرة فى الوقت الحالى، ونحاول فى هذا التقرير ربط بعض هذه المسلسلات مع نجوم الكرة التى رسمت المسلسلات طريقهم وظروفهم الحالية سواء مع الأندية أو مشاكلهم التى يبحثون عن حلها.

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يتقمص طارق حامد نجم نادى الزمالك والمنتخب دور الفنان ياسر جلال فى مسلسل "الفتوة"، حيث إنه معروف بقوته فى الالتحامات والإصرار التى جعلته واحدا من أفضل لاعبى الوسط فى مصر حاليا، والذى لا غنى عنه فى الزمالك أو منتخب مصر.

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منافسة شرسة على "البرنس"

يعيد سيناريو مسلسل "البرنس" ما تعرض له محمد الشناوى فى بداية مشواره مع الأهلى بعد الاعتماد على إكرامى وأحمد عادل، وعد إتاحة الفرصة له للمشاركة ليخرج من الأهلى إلى طلائع الجيش ثم ينتقل إلى بتروجت ليثبت نفسه ويعود للأهلى ويفرض نفسه حارسا أساسيا فى الجزيرة ومنتخب مصر، ويستحق عن جدارة لقب "البرنس" في الكرة المصرية.