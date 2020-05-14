شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي تستعجل "فتوى" فايلر فى صفقة كوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعجلت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى فتوى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، فيما يخص ملف ضم أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر ونادى براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليونانى لتدعيم هجوم الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن قضية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 4 بداية من الموسم المقبل، كما أن الفريق قد يتعاقد مع صانع ألعاب أو جناح أجنبى حال عدم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، لذا جاء اسم كوكا ليفرض نفسه على سطح اللاعبين المُرشحين لتدعيم الأهلى خلال ميركاتو الصيف المقبل.

واقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط فى الأهلى ضم كوكا، خاصة أنه لاعب دولى ويقدم مستويات متميزة فى الملاعب الأوروبية، إلا أن هناك تياراً معارضاً لفكرة ضم المهاجم الدولي، نظراً لعدم ظهوره بشكل طيب مع المنتخب الوطنى فى السنوات الماضية ولم ينجح فى تقديم أى إضافة.

من ناحية أخرى، طلبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق ملفا شاملا وكاملا عن كل لاعب فى فريق الكرة، ويتضمن هذا الملف معلومات دقيقة عن هذا اللاعب، منها الإصابات التى تعرض لها وطريقة ومدة وتكاليف العلاج وكذلك العقوبات التى تعرض لها والمكافآت التى حصدها ونسبة مشاركته مع الفريق وخروجه من قائمة الـ18وعدد المرات التى قام بالتجديد للنادى فيها إذا كان موجودا فى الأهلى منذ عدة سنوات وقيمة عقده والأقساط التى يحصل عليها وعلاقته بالجهاز الفنى وغيرها من التفاصيل والمعلومات المهمة التى ترى لجنة التخطيط للكرة بالأهلى أنها مهمة وسيكون لها دور فى تقييم أى لاعب عند التجديد له أو مناقشة أى عروض احتراف داخلية و خارجية له أو الاستغناء عنه.

وتقوم لجنة التخطيط للكرة بالأهلى حالياً بدراسة ملف فريق الكرة مُستغلة فترة تجميد النشاط الرياضى على خلفية "جائحة" كورونا، وترغب اللجنة فى دراسة جميع التفاصيل الخاصة بفريق الكرة للحد من الأزمات التى فرضت نفسها على الفريق فى الفترة الأخيرة وترفع اللجنة تقريراً عن نتائج هذه المناقشات لمحمود الخطيب رئيس النادى.