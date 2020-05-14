شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الشناوى ملك "فاشون" النظارات الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أحمد الشناوى حارس مرمى نادى بيراميدز مثلما يهتم بجانب الفنيات فى عالم الساحرة المستديرة فهو يعد من ابرز النجوم التى تهتم بمظهرها الشخصي و جانب السباحة و الفاشون وخاصة على صعيد النظارات الشمسية ، فنجده دائم تغييرها برة الملعب بكل ما هو جديد فى عالم الماركات المختلفة، ويرصد ذلك من خلال نشر صوره عبر السوشيال ميديا و تحديدًا عبر صفحته الشخصية على انستجرام .

ويقترب أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، من الرحيل عن ناديه وخوض تجربة جديدة سواء داخل مصر أو خارجها، لاسيما وأن هناك عدة أسباب ستدفع الحارس للرحيل عقب نهاية الموسم الجارى و أبرزها رفضه "دورالرجل الثانى" وذلك بعد أن أصبح المهدى سليمان الحارس الأول للفريق وحجز مقعده بشكل كبير، وذلك بعد أن نال اعجاب المدير الفنى الكرواتى أنتي تشاتشيتش، ليبدأ الشناوى فى دراسة قرار الرحيل بجدية فضلًا عن تعاقد مسئولو نادى بيراميدز مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، وينقص الإعلان الرسمى عن اتمام الصفقة، لتصبح المنافسة بالنسبة لأحمد الشناوى "صعبة" لاسيما وإنه سيكون فى تحدى شرس مع المهدى سليمان المسيطر على لقب الحارس الأول لبيراميدز حاليًا، وشريف إكرامى الذى حصل على وعد من المسئولون بالمشاركة، خاصة وإنه رحل عن المارد الأحمر بسبب عدم مشاركته.

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ويرصد الخليج 365 لقطات توضح شياكة الشناوى بالنظارات الشمسية فى الصور التالية :