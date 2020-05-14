شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يشيد بشخصية "دياب" فى مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، إعجابه الشديد بشخصية المطرب الشعبى محمد دياب فى مسلسل الاختيار، ويجسد دياب شخصية سالم أبو لافى أحد مشايخ قبيلة الترابين الشهيرة فى شمال سيناء، والذى قُتل على يد بعض عناصر داعش فى مايو عام 2017، ونشر غزال الأهلى صورة من أحداث المسلسل، مشيداً بدور دياب الذى تحدث عن عظمة أرض مصر ودورها التاريخى قائلا: "أم الدنيا".

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث" بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وقال مهاجم طلائع الجيش، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2، "فرص عودتى للأهلى كبيرة جدا فى ظل المستوى الذى قدمته فى آخر المباريات مع طلائع الجيش تحت قيادة عبد الحميد بسيونى الذى يتعامل معى نفسيا على أكمل وجه".

وأضاف عمرو جمال: "عدم وجود أزارو خسارة كبيرة للأهلى لأنه مهاجم تقيل جدا وأرقامه مرعبة وهداف ويصل للمرمى بشكل سريع، وهو أصعب مهاجم نافسه فى الأهلى بعد متعب، ويتفوق على إيفونا بمراحل كتيرة، وأتمنى عودته مرة أخرى".

وعن أفضل مهاجم فى مصر حاليا، قال الغزال: "مفيش حد كان متفوق قوى، ولكن مصطفى محمد طالع طلعة كويسة خاصة فى بطولة أفريقيا مع الشباب ولديه إمكانيات كبيرة ولكن ليس أفضل مهاجم، لأن محمد شريف يتفوق عليه كأرقام فى الدورى".

وأضاف عمرو جمال: "مارتن يول قالى أنت زى برباتوف ولو عندى بنت كنت جوزتهالك وكان بيلعب إيفونا وأنا لا".

وأضاف عمرو جمال: اتخذت أكثر قرار خطأ فى حياتى عندما أخدت إجازة أسبوعين علشان أعمل عملية فى أنفى، وأول ما رجعت إيفونا اتصاب وأنطوى كان مش موفق، فمارتن يول لعبنى 4 مباريات مصيرية فخرجنا من بطولة أفريقيا أمام الوداد المغربى، وخسرنا الكأس من الزمالك، فشلت الليلة من الجماهير".

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وأكد مهاجم الأهلى: "إن كثرة تغيير المدربين أثر على مشوارى لأن كل مدرب بييجى الأهلى بيكون له قناعات ولما أثبت وجودى وألعب يمشى".

وعن تصريح متعب، قال مهاجم طلائع الجيش: اتخضيت لما عماد متعب قال "الوحيد اللى كنت أقعد احتياطى له هو عمرو جمال"، وهو مثلى الأعلى فى مصر لأنه متكامل".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

عمرو جمال