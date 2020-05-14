اكتشاف آرتيتا في ارسنال قريب من الخروج إلى فالنسيا

يتأزم وضع نادي فالنسيا في الوقت الحالي، في ظل تعليق كرة القدم بسبب فيروس “كورونا“، حيث يعاني نادي “الميستايا” ماديًا، وسيكون من المستبعد قيامه بصفقات كبيرة خلال الميركاتو الصيفي.

وهذا على الرغم من أنهم بحاجة إلى توقيع “ملهم” من مكان ما، وقد ربطتهم الصحف الإسبانية اليوم اليوم الأربعاء، بحركة طموحة للغاية لنجم آرسنال الصاعد “بوكايو ساكا” الذي يطمح لتطوير إمكانياته.

ويبلغ اللاعب الأيسر من العمر 18 عامًا، وقد ظهر أخيرًا هذا الموسم بقميص الجانرز تحت حكم المدرب الجديد “ميكيل آرتيتا” الذي اكتشفه في مركز الظهير الأيسر، ووفق تقييم جماهير آرسنال فقد كان مذهلاً في أيامه الأولى.

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وتشير المصادر إلى أن كشافة فالنسيا حضروا في مباراة إنجلترا تحت 19 سنة ضد مقدونيا في نوفمبر الماضي، خصيصًا لمراقبة ساكا، وليس أي من المواهب الأخرى المعروضة، وبالفعل كانت هناك مباحثات مع ممثليه في الفترة الماضية.

ليس من الواضح ما إذا كان من المفترض أن يأملوا في التوصل إلى اتفاق دائم، أو مجرد استعارة، و يبدو التعاقد معه شبه مستحيل بالنسبة لفريق بحجم فالنسيا، على الرغم من ثروات مالكه “بيتر ليم”، وسيكون الحل الأمثل إقناع إدارة آرسنال بصفقة إعارة لتطوير إمكانيات لاعبهم الشاب.

يذكر أن ساكا لعب هذا الموسم بقميص آرسنال 30 مباراة، من ضمنهم 18 مباراة مع الفريق الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع تقديم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه خلال مشاركته في مركز الظهير والجناح الأيسر.