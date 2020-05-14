شرطة مانشستر تخشى اقتحام جماهير ليفربول ملعب الاتحاد أثناء مواجهة مانشستر سيتي

اكتشف الدوري الإنجليزي حجم المهمة “المعقدة” في إقناع الشرطة بالسماح باستئناف المباريات مرة أخرى، في جميع الملاعب العشرين، بعد اعتراض الأندية على تحديد ملاعب “محايدة” لاحتضان المباريات.

وخرج قائد الشرطة في مانشستر الكبرى “إيان هوبكنز” اليوم الأربعاء وقال إنه ضد العودة، وحدد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول كمثال للمباراة محفوفة المخاطر، بسبب تهديدات الجماهير باقتحام ملعب الاتحاد.

وقال هوبكنز إن الشرطة كانت “خائفة” من أن يحضر المشجعون في المباريات، وقال إن القوة إذا لزم الأمر يمكن أن “تستخدم” لمنع ذلك، ولكن بعدها ستقع الشرطة في مشاكل هم في غنى عنها.

ولا تزال الشرطة تنتظر صورة مفصلة لخطط استئناف الدوري الإنجليزي، ولكنهم يحذرون من أن فكرة إعادة التشغيل في ذات الملاعب ليست بأي حال من الأحوال مناسبة لهم، خاصة في ظل التأكد من عدم السماح للجماهير بالحضور.

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جماهير ليفربول قد تقتحم ملعب الاتحاد

وستكون جماهير ليفربول على موعد مع احتفال بلقب غاب عن خزينة النادي لثلاثين عامًا، وقد يكون هذا الاحتفال في مباراتهم ضد المنافس مانشستر سيتي، وهي مباراة سوف تفرض حالة الطوارئ في مدينة مانشستر، نظرًا لخطر وجود تجمعات في وقت تفشي فيروس “كورونا“.

وقال قائد شرطة مدينة مانشستر لصحيفة “ديلي ميل” في تصريحات صحفية “ما نخاف منه هو أن يحضر الجماهير للملاعب، إما في أرض محايدة أو في ملاعبهم، وقد يكون ذلك مشكلة بشكل خاص، هناك بعض اللقاءات الصعبة المحتملة، ليفربول سيأتي إلى مان سيتي ليس لدي شك في أنه سيجذب الجماهير، سواء كان مسموحًا لهم بالحضور أم لا؟ .. يحتاج الأمر إلى تفكير دقيق للغاية”.

يذكر أنه من المنتظر أن يستأنف الدوري الإنجليزي يوم 12 يونيو المقبل، بعد تصويت الأندية على العودة إلى المنافسات وفق شروط وتدابير وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس “كوفيد-19″، والذي تمتلك إنجلترا بسببه أعلى معدل حالات وفاة في أوروبا كلها.