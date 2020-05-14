ليفاندوفسكي: أرغب في رؤية ليروي ساني بقميص بايرن ميونخ

أعرب مهاجم بايرن ميونخ “روبرت ليفاندوفسكي” عن رغبته في رؤية جناح مانشستر سيتي “ليروي ساني” بقميص الفريق البافاري خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وتعليقاً على التقارير التي تربط اللاعب الألماني بالأليانز آرينا، قال ليفا إن الجناح الشاب يمكن أن يساعد النادي على “إيجاد حلول جديدة”.

وتم ربط صاحب الـ24 عامًا بالرحيل إلى بايرن ميونخ في الموسم الماضي، ولكن تمسك مانشستر سيتي بنجمه، قبل أن يتعرض لإصابة “مؤلمة” خلال الفترة التحضيرية للموسم الحالي، وبعد عودته وضع بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، اللاعب الذي يلعب في مركز الهجوم ضمن أولوياته في الصيف.

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وصرح ليفاندوفسكي للصحف الألمانية اليوم الأربعاء قائلاً “هناك الكثير من التكهنات، لا يمكنني إلا أن أقول إنه لاعب عظيم يتمتع بمهارات كبيرة ويمكنه الاندماج بشكل جيد مع زملائه”.

ثم أضاف ليفاندوفسكي “ليس فقط في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال، لقد رأينا بالفعل ما يمكن أن يفعله في شالكه، بإمكانه بالتأكيد مساعدتنا في إيجاد حلول جديدة في مبارياتنا”.

يذكر أن إدارة مانشستر سيتي حددت سعر اللاعب بـ100 مليون يورو، إلا أن الإدارة الألمانية وفق المعطيات الحالية قدمت عرضًا بقيمة 45 مليون يورو فقط للاعب الذي لم يلمس الكرة لمدة زادت عن الثمانية أشهر.