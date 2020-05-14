أخبار سعيدة ليوفنتوس .. الدوري الإيطالي يعود بتاريخ 14 يونيو

صوتت أندية دوري الدرجة الأولى لصالح استئناف الموسم بداية من يوم 13 يونيو، خلال الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم الأربعاء، على الرغم من أن القرار النهائي يقع على عاتق الحكومة الإيطالية.

وتم تعليق الدوري الإيطالي الممتاز منذ 9 مارس بسبب جائحة كوفيد-19 ، وعلى الرغم من أن الحكومة سمحت للفرق بعقد جلسات تدريبية مرة أخرى، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، إلا أنها لم تقرر بعد متى يمكن استئناف البطولة؟

وقالت رابطة السيري أ في بيان مقتضب “فيما يتعلق باستئناف الأنشطة الرياضية، تم تحديد تاريخ 13 يونيو لاستئناف البطولة .. وفقًا للبروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين وجميع المعنيين”.

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وأضافت أن الأندية دعت أصحاب حقوق البث إلى “احترام المواعيد النهائية للدفع المنصوص عليها في العقود، من أجل الحفاظ على علاقة بناءة معهم”.

وتوقف الدوري على صدارة البيانكونيري بفارق نقطة وحيدة عن المفاجأة نادي لاتسيو، مع وجود أمل في حصد اللقب لنادي الإنتر تحت قيادة مدريه “أنطونيو كونتي”.

يذكر أن هناك تقارير تتحدث عن عودة الدوريين الإسباني والإنجليزي بداية من يوم 12 يونيو المقبل، حيث يعتبر هذا هو آخر تاريخ متاح لاستئناف الموسم الحالي، الذي توقف حتى الآن لما يقارب الشهرين.