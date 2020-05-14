رياضة | ويلان: ساديو ماني أفضل من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ويلان: ساديو ماني أفضل من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نويل ويلان لاعب فريق ليدز يونايتد السابق أن ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي أفضل من زميله محمد صلاح رغم أهمية الثنائي معًا بالنسبة ليورجن كلوب مدرب الريدز.

وقال نويل ويلان اشبكة "جول" العالمية: "كان يجب تجديد عقد ساديو ماني بأي طريقة فهو لاعب مهم في ليفربول وقدم مستوى استثنائيًا، خلال المواسم الثلاثة الماضية وكان حاسمًا للغاية وأفضل من محمد صلاح".

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وأضاف ويلان: "ليفربول أصبح ناديًا مرغوبًا فيه أكثر من برشلونة وريال مدريد بعدما استطاع الاحتفاظ بقوة نجومه.. ليفربول يظهر قوته يمتلك النادي القدر الكافِ من المال للوصول إلى مستوى ريال مدريد بل إنهم فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا".