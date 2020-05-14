رياضة | نابولي يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نابولي يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي نابولي الإيطالي من ضم لوكا يوفيتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على حساب المنافسة مع فريق ميلان الإيطالي على الصفقة.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية عن أن نابولي وضع اللاعب نصب عينيه للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي وبالرغم من دخول أكثر من ناد للتعاقد معه.

وقدم يوفيتش صاحب الـ21 عامًا موسما سيئا للغاية في أول ظهور له مع ريال مدريد، واشتهر بمشاكله خارج الملعب وأدائه الهزيل حيث سجل هدفين فقط في 24 مباراة كما تعرض للإصابة خلال التدريبات المنزلية في مفصل القدم حيث سيغيب على أثرها 3 أشهر رغم أن هناك بعض التقارير تؤكد أن سبب الإصابة هو القفز من شرفة منزله.