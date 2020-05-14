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رياضة | كريستيانو رونالدو يصدم برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يصدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي فكرة انتقال زميله ميراليم بيانيتش إلى برشلونة الإسباني بسبب حب اللاعب البوسني لفريق بشكل قوي.

 

وأكدت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن رونالدو أبلغ أصدقائه بصعوبة انتقال بيانيتش إلى النادي الكتالوني، لمعرفته بمدى ولع اللاعب بالريال وتشجيعه له.

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وارتبط لاعب وسط اليوفي بمفاوضات مع النادي الإسباني، حيث يرغب ناديه أيضاً في مبادلته مع البرازيلي أرثور ميلو، خلال فترة التعاقدات الصيفية المقبلة.

 

على جانب متصل، رفض أرثور مغادرة صفوف ناديه بعد نهاية الموسم الجاري، لذلك فإن اليوفي قد يحصل على خدمات إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال في المقابل.

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