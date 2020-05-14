رياضة | خناقة لنجم توتنهام بالسكاكين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر خناقة لنجم توتنهام بالسكاكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجا ديلي آلي نجم وسط توتنهام الإنجليزي من إصابات خطيرة بعد دخوله في شجار مع لصين اقتحما منزله بقوة السكاكين في لندن في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن آلي كان معزولاً في منزله مع شقيقه وصديقتيهما وصديق مقرب، استعداداً لاستئناف التمارين بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

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واقتحم رجلان المنزل بعد منتصف الليل، ودخلا في مشاجرة مع لاعب منتخب إنجلترا، قبل أن يلوذا بالفرار وفي حوزتهما مسروقات من المجوهرات والساعات، من دون أن يتم القبض عليهما حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن آلي والآخرين كانوا في وضع نفسي سيء بعد الذي مروا به، لكنهم لم يصابوا بأذى، ناقلة عن متحدث باسم الشرطة قوله "تم استدعاء الشرطة فبعد الإبلاغ عن تعرض عنوان سكني في بارنيت للسرقة".

وتابع "دخل رجلان إلى العقار وسرقا موجودات من المجوهرات، بما في ذلك ساعات، قبل أن يلوذا بالفرار"، كاشفاً بأن "أحد المقيمين في العقار، يبلغ من العمر 20 عاماً، أصيب بجروح طفيفة في الوجه بعد الاعتداء عليه. لم يكن بحاجة الى علاج في المستشفى".