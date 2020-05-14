رياضة | رمضان صبحي يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى رمضان صبحي لاعب فريق هيديرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي المصري وجود أي مفاوضات من جانب الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالا الصيفية.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت اليوم الخميس: "الزمالك لم يفاوضني لأنه يعلم مدى ارتباطي بالأهلي.. ونفس الأمر لبيراميدز".

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وأكد رمضان أنه لن يلعب في مصر سوى للأهلي، ولا يوجد أي تفاوض مع ناد محلي: "وهناك أخبار سارة تنتظر جماهير النادي بخصوص استمراري مع الأهلي الموسم الجديد".

وأوضح صبحي أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية من أجل اللعب لأحد الأندية الأوروبية مشيرًا إلى أن دوري أبطال إفريقيا البطولة الأهم للأهلي هذا الموسم.