رياضة | تعرف على قائمة هدافي الدوري الألماني الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة هدافي الدوري الألماني الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود مسابقة الدوري الألماني الممتاز من جديد الاسبوع المقبل بعد أن توقفت لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

جاء ذالك بعد موافقة الحكومة الألمانية و الاتحاد الألماني لكرة القدم علي عودة النشاط الكروي لكن بدون حضور جماهيري بعد قلة عدد مصابي الفيروس.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الألماني الممتاز قبل عودة المسابقة من جديد:

1 - روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ - 25 هدف)

2 - تيمو فيرنر (لايبزيج - 21 هدف)

3 - جادون سانشو (بروسيا دورتموند - 14 هدف)

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4 - روبن كوايسون (ماينز - 12 هدف)

5 - نايديرليشينير (أوجسبورج - 11 هدف)

6 - ماركو رويس (بروسيا دورتموند - 11 هدف)

7 - روبن هيتيننجلز (فورتونا دوسلدورف - 11 هدف)

8 - سيرجي جنابري (بايرن ميونخ - 11 هدف)

9 - فوتر فجورست (فولفسبورج - 11 هدف)

10 - سباستيان أندرسون (يونيون برلين - 11 هدف)