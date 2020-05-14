رياضة | مهاجم بوروسيا دورتموند يدلي بتصريحات مثيرة بشأن انتقال لصفوف ريال مدريد مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مهاجم بوروسيا دورتموند يدلي بتصريحات مثيرة بشأن انتقال لصفوف ريال مدريد مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المهاجم الدولي النرويجي هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لشبكة سكاي سبورت عن الاخبار التي ترتبطه بالانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وقال هالاند في تصريحات صحفية اليوم:"أركز على عملي فقط وليس على الاهتمام الموجه لي، أنا أحب ما أقوم به وتركيزي ينصب على تطوير نفسي في الفترة الحالية لقد بدأت بشكل جيد مع دورتموند، أريد أن أتحسن كل يوم، أتعلم أكثر فأكثر، وأحاول أن أظهر بأفضل شكل ممكن".

يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية أكدت أن اللاعب الدولي النرويجي هالاند أصبح محط أنظار النادي الملكي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الاسباني في الموسم الجديد.

وكان اللاعب الدولي النرويجي هالاند قد انضم لصفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي ريد بول سالزبورج النمساوي.