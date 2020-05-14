شكرا لقرائتكم أحمد الشناوي يطلب ارتداء قميص الأهلي في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم إعلان النادي الأهلي عن عدم وجود نيه لتدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تأكد رحيل شريف اكرامي حارس مرمى الفريق بنهاية الموسم، إلا أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ومنتخبنا الوطني مُتمسك بشدة بارتداء قميص الأهلي بداية من الموسم الجديد ، وأصبحت مسألة رحيل أحمد الشناوى عن بيراميدز مسألة وقت في ظل جلوسه احتياطياً للمهدي سليمان، كما تأكد انتقال شريف اكرامى لبيراميدز بداية من الموسم الجديد عقب رحيله عن الأهلي لتتعقد أمال الشناوى في المشاركة مع فريقه الحالي، وأصبح رحيله أمر مفروغ منه.

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ورغم تلقى أحمد الشناوى عرض خليجي خلال الفترة الماضية، إلا أن الحارس الدولي يُفكر بجدية في اللعب للأهلي، خاصة أنه يرى أن محمد الشناوى هو العقبة الوحيدة أمام المشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر، حيث يرى أن فرصته أفضل بشكل كبير عن الثنائي علي لطفي أو الحارس الشاب مصطفي شوبير ، كما يرى أن الانتقال للأهلي سيعيد له بريقه المفقود كما سيفتح له الطريق مُجدداً أمام العودة لصفوف منتخبنا الوطني.

من جانبهم أكد مسئولو الأهلي على تقديرهم لأحمد الشناوى مشددين في الوقت ذاته أن فكرة التعاقد معه مستبعدة لوجود ثلاث حراس على أعلى مستوى، وبالتالي فليس هناك حاجة للتعاقد مع حارس بحجم الشناوى الذي من الطبيعي أن يفكر في المشاركة أساسياً وبالتالي سيصدر أزمة للجهاز الفني ليس لها أي داع.