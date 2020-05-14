شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوي يطلب الانضمام للأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
رغم إعلان النادي الأهلي عن عدم وجود نيه لتدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تأكد رحيل شريف اكرامي حارس مرمى الفريق بنهاية الموسم، إلا أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ومنتخبنا الوطني مُتمسك بشدة بارتداء قميص الأهلي بداية من الموسم الجديد ، وأصبحت مسألة رحيل أحمد الشناوى عن بيراميدز مسألة وقت في ظل جلوسه احتياطياً للمهدي سليمان، كما تأكد انتقال شريف اكرامى لبيراميدز بداية من الموسم الجديد عقب رحيله عن الأهلي لتتعقد أمال حارس المالك والمصري السابق في المشاركة مع فريقه الحالي، وأصبح رحيله أمر مفروغ منه.
من جانبهم أكد مسئولو الأهلي على تقديرهم لأحمد الشناوى مشددين في الوقت ذاته أن فكرة التعاقد معه مستبعدة لوجود ثلاث حراس على أعلى مستوى، وبالتالي فليس هناك حاجة للتعاقد مع حارس بحجم الشناوى الذي من الطبيعي أن يفكر في المشاركة أساسياً وبالتالي سيصدر أزمة للجهاز الفني ليس لها أي داع.
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