شكرا لقرائتكم كارتيرون يدرس تقرير طارق يحيي بشأن ملف الناشئين في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في دراسة تقرير طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بشان اللاعبين المميزين في القطاع تمهيدا لاصدار قراره بتصعيد بعضهم واعارة الاخرين من اجل زيادة خبراتهم في اللعب مع الكبار، وتضم قائمة المُميزين 21 لاعبا وهم: أسامة فيصل ، حسام عبد المجيد ، علاء يحيى ، حسام أشرف ، محمد طارق ، حسين فيصل ، هانى رشدى ، سيف فاروق جعفر ، محمد كامل ، حاتم سكر ، يوسف محمود ، محمد الخضري ، حسام حسن ، محمد حسام بيسو ، يحيي مفتاح ، مصطفي طارق مصطفى، رضا محمد ، ياسين مرعي ، محمد قنديل ، يوسف علي ، يوسف أسامة نبيه.

من ناحية أخري، دخل مسئولو الاتحاد السكندري في مفاوضات قوية مع إسلام صالح، لاعب وسط نادى مصر، والمرشح للانضمام لنادي الزمالك الموسم المقبل ، لضمه فى الموسم الجديد لتدعيم خط وسط الفريق السكندرى، بعدما تلقى اللاعب عرضًا من ناديه السابق، سموحة، لإعادته فى الموسم الجديد، وجاء ذلك بعد أن كشف اللاعب أنه كان قريبًا من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الماضى، بعدما دخل النادى الأبيض فى مفاوضات رسمية معه، وفقا لقوله، موضحًا إن إدارة ناديه لا تعارض رحيله بشرط أن يكون عرضًا مناسبًا حيث قال اللاعب أن أمر انضمامه للزمالك تأجل بسبب رفض اتحاد الكرة فتح الاستبدال فى يناير الماضى، وهو الأمر الذى دفع إدارة الزمالك لانتظار إتمام الصفقة بنهاية الموسم، وذلك بعدما لفت اللاعب الأنظار إليه هذا الموسم، بعدما شارك مع ناديه فى 15 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، صنع خلالهم هدف.