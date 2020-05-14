شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد طلبه لاتحاد الكرة بتحديد موعد عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، طلبه لاتحاد الكرة بضرورة تحديد موعد عودة الدوري قبل نهاية شهر رمضان المعظم، وذلك لترتيب الأوراق والاستعداد لعودة النشاط او بداية الموسم المقبل في حالة الغاء الدوري، وترغب إدارة الزمالك في تحديد مصير الدوري سريعا لكي تحسم مصير بعض اللاعبين سواء بالبقاء او الرحيل، حيث سيبدأ الزمالك تسويق بعض اللاعبين في حالة التأكد من الغاء الدوري، اما في حالة استكماله فان بعض اللاعبين سيستمرون مع الفريق لنهاية الموسم، مثل كاسونجو محمد عنتر وكريم بامبو.

من ناحية أخري، تحاول إدارة نادى الزمالك، خلال الفترة الحالية، والجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ترتيب أوراق الفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل من صفقات جديدة أو رحيل نجوم أو الإبقاء على الأساسيين، استغلالا لفترة توقف النشاط الحالى بسبب فيروس كورونا المستجد، واستقرت الإدارة البيضاء على عدم المساس بنجوم خط الدفاع فى الميركاتو الصيفى، فى ظل رغبة الجهاز الفنى والإدارة فى الإبقاء عليهم لحاجة الفريق لجهودهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن خط الدفاع فى الزمالك يعد من أقوى خطوط الفريق لما يمتلكه من عناصر قوية لا غنى عنها لما يمتلكون من مهارة وخبرات وفنيات .

في سياق مختلف رفضت إدارة الزمالك فكرة الاستغناء عن عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لحاجة الفريق الي جهوده، حيث كشف مصدر داخل الزمالك أن عبد الله جمعة تلقي عدة عروض شفوية للاحتراف في الدوري السعودي وبعض الدوريات الخليجية، إلا ان إدارة الأبيض ترفض تماما فكرة رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود ظهير أيسر مميز في الدوري المصري يمكنه سد العجز في هذا المركز، كما أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك أيضا ليس من ضمن الاختيارات الأولي للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق في هذا المركز.