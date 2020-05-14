شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع عن تعيين رئيس جديد للجنة الحكام حال عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت اللجنة الخماسية عن فكرة تعيين رئيس جديد للجنة الحكام خلفا لجمال الغندور في حالة عودة الدوري ، واستقرت اللجنة علي أن يكمل الثنائي عزب حجاج ووجيه أحمد المكلفين بإدارة اللجنة المهمة حتي نهاية الموسم في حالة استئناف الدوري ، خاصة أنه كان هناك اكثر من اقتراح لمنصب رئيس لجنة الحكام في الفترة الاخيرة سواء بتعيين رئيس من خارج منظومة التحكيم او باختيار رئيس بالانتخاب لكن اتحاد الكرة اغلق هذا الملف وأكد استمرار عزب حجاج ووجيه احمد في ادارة اللجنة حال استئناف الدوري .

صرفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة 40 ألف جنيه لحكام الوادى الجديد، ليحصل جميع الحكام على مستحقاتهم المتأخرة، وصرف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، مبلغ 7 ملايين و255 ألفا إلى حكام 24 منطقة وهى مستحقات الحكام كاملة فى الدورى الممتاز والقسم الثانى والثالث والكرة الخماسية والنسائية.

وصرف اتحاد الكرة المستحقات لكل المناطق، وهى أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

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من ناحية أخرى، ومع عودة عجلة مسابقة الدورى العام للدوران، ستتكبد خزينة اتحاد الكرة أموالا طائلة على المباريات من الناحية التحكيمية لاسيما بعد اعتماد اللائحة الجديدة بدلات الحكام وكذلك حكام تقنية الفيديو، بجانب تكلفة تطبيق التقنية أيضا وفقا للاتفاق المبرم مع الشركة الاسبانية المسئولة عن الـVAR.

ووفقا للائحة الجديدة لبدلات الحكام، يحصل حكم الساحة على 5 آلاف جنيه، وحكم تقنية الفيديو على 3750 جنيها، بينما يحصل الحكمان المساعدان لحكم الساحة على 3750 لكل منهما، فيما الحكمان المساعدان لحكم الفيديو على 2500 جنيه لكل منهما، ويحصل الحكم الرابع على 2500 جنيه، بخلاف 4500 ألف دولار تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى المباراة الواحدة ما يعنى أن تكلفة المباراة الواحدة تحكيميا حال عودة الدورى ستصل إلى 95 ألف جنيه تقريبا.