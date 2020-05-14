رياضة | الفيفا يحسم مصير جوائز الأفضل لهذا العام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الفيفا يحسم مصير جوائز الأفضل لهذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حسم مصير حفل توزيع جوائز الأفضل هذا العام في ظل تفشي أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنه كان من المفترض أن يقام حفل جوائز الفيفا في شهر سبتمبر المقبل في مدينة ميلانو الإيطالية لكن الاتحاد الدولي اتخاذ قرارا بإلغائه.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية إن الموسم الحالي لن يشهد أي فائز بجائزة الأفضل سواء بالنسبة للاعبين أو اللاعبات أو حتى للمديرين الفنيين.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليونيل ليونيل ميسي نجم برشلونة كان آخر من فاز بتلك الجائزة في نسخة الموسم الماضي التي تعتبر هي الرابعة له عقب انفصال الفيفا عن جائزة الكرة الذهبية الخاصة بمجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس من أكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة بواقع مرتين يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني بواقع مرة ويتساوى معه الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني بنفس عدد المرات.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن إلغاء جائزة الكرة الذهبية هذا العام ونفس الأمر ينطبق على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).