رياضة | الأهلي يستهدف التعاقد مع أحمد توفيق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يستهدف التعاقد مع أحمد توفيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية مخلية نقلاً عن مصدر مقرب من أحمد توفيق نجم خط وسط براميدز أن الأهلي مهتم بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة باعتباره يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وأكدت التقارير الصحفية أن أمير توفيق تواصل مع أحمد توفيق لمعرفة رأيه في مسألة الانضمام إلى الأهلي في الصف المقبل إلا أن إدارة ناديه تتمسك به باعتباره نجم جوكر يجيد اللعب في مركزي الوسط الدفاعي والظهير الأيمن وهو ما دفع إدارة القلعة الحمراء للتفكير في التعاقد معه.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن توفيق أثار إعجاب فايلر الذي شاهده يلعب بشكل جيد في مركز الظهير الأيمن مع براميدز وأبدى مرونة في إمكانية ضم اللاعب إلى المارد الأحمر، حيث يميل المدير الفني السويسري للاعتماد على اللاعبين الجوكر الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وألمحت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك قاموا بجس نبض أحمد توفيق من أجل العودة للزمالك لا سيما وأنه يحتاج إلى تدعيم مركزي خط الوسط الدفاعي والظهير الأيمن وأن فرصة استعادة أحمد توفيق ستكون بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد للفريق الأبيض الذي يرغب في ضم استعادة عمر جابر نجم براميدز أيضًا.