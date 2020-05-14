رياضة | الوداد المغربي يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الوداد المغربي يرفض عرض الزمالك لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية مغربية بأن أشرف داري نجم دفاع الوداد البيضاوي المغربي كشف عن تلقيه عرضًا من الزمالك من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد داري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام أنه تلقى الكثير من العروض على رأسهم جالطا سراي التركي ورين الفرنسي والزمالك المصري ولكن تم رفض هه العروض من جانب رئيس النادي وذلك نظرًا لحاجة الفريق لخدماته في المستقبل.

وأشارت التقارير الصحفية المغربية إلى أن إدارة الزمالك قدمت عرضًا مغريًا لداري البالغ من العمر 21 عامًا من أجل التعاقد معه عقب نهاية الموسم لحالي.

وذكرت التقارير الصحفية أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى من أجل مواجهة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وأن القرار يسري على جميع درجات البطولات المحلية وجميع الأعمار السنية.