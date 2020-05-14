رياضة | الزمالك يسعى لضم نجم المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يسعى لضم نجم المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولو الزمالك استقروا على التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي نجم المصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في ظل حل أزمة اللاعبين الأجانب خاصة أنه حاصل على الجنسية المصرية وأنه مقيد كلاعب محلي في قائمة المصري خاصة وذلك لأن اتحاد الكرة المصري سوف يقوم بتقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري.

وأفادت تقارير صحفية محلية أن إدارة النادي الأبيض استفسرت عن رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أبدى موافقته على الفور بالتعاقد مع نجم المصري الذي يقدم مستوى مميز مع البروسعيدي وأنه يعتبر من أفضل اللاعبين داخل مصر.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي المارد الأبيض فتحوا خط اتصال مع اللاعب الذي وافق بارتداء التيشرت الأبيض ولكن لابد من إنهاء الأمر مع النادي البورسعيدي خاصة أنه متبقي في عقده موسمين بالإضافة إلى ارتباطه القوي بالمسئولين والجماهير التي دائمًا تهتف بإسمه ولكنهم ينتظرون حتى تنتهي أزمة القيد بالفريق وسيتم الموافقة على رحيله في ظل الوعود التي حصل عليها مسبقاً.