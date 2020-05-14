رياضة | مواعيد الجولة المقبلة من الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد الجولة المقبلة من الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد جماهير كرة القدم العالمية لإستقبال مباريات الدوري الألماني مطلع الإسبوع المقبل، كأول الدوريات الخمس الكبرى العائدة للحياة مرة أخرى، بعد التوقف بسبب تفشي وباء كورونا.

وبعد توقف ناهز الـ60 يوماً، قررت رابطة الدوري الألماني "بوندزليجا" استكمال البطولة بالتشاور مع الإتحاد الألماني ورئاسة مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية.

وأقرت الرابطة انطلاق البطولة المتوقفة منذ الجولة 25، لتبدأ بمباريات الجولة 26 يوم السبت المقبل الموافق 16 مايو من دون جماهير، مع الإلتزام بالبروتوكول الطبي الموضوع من قبل وزارة الصحة الألمانية.

وتنتظر الجماهير استئناف التنافس بين الثلاثي، بايرن ميونخ المتصدر برصيد 55 نقطة، ومحلاقيه، بوروسيا دورتموند صاحب الـ51 نقطة، ولايبزج صاحب الـ50 نقطة.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

وستقام مباريات الجولة 26 على ثلاث أيام هي السبت 16 مايو والأحد 17 مايو والإثنين 18 مايو وفق الجدول التالي، مع اعتبار أن المباريات ستقام على الأندية المذكورة أولاً.

مباريات السبت 17 مايو

1- بوروسيا دورتموند – شالكة

2- لايبزج – فرايبورج.

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3- هوفنهايم – هيرتا برلين.

4- فورتونا دوسلدورف – بادربورن.

5- أوجسبورج – فولفسبورج.

6- إينتراخت فرانكفورت – بوروسيا مونشنجلادباخ.

مباريات الأحد 17 مايو.

1- كولن – ماينز.

2- يونيون برلين – بايرن ميونخ.

مباراة الإثنين 18 مايو

فيردر بريمن – باير ليفركوزن.