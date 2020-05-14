رياضة | سيميدو يقترب باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سيميدو يقترب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن ظهير برشلونة البرتغالي نيلسون سميدو، قريب من الانتقال الى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد سميدو في صيف 2022، وتوقفت المفاوضات بين برشلونة واللاعب، ويريد العملاق الكتالوني في بيعه مقابل 50 مليون يورو.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان غير قادر على تمويل صفقة سميدو، ومن الصعوبة رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرغب باريس سان جيرمان في تدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تجديد عقد نيمار ومبابي، تحسباً لرحيلهما لكل من ريال مدريد وبرشلونة.