الامارات | الزمالك يلجأ للمحكمة في "قضية القرن".. ومرتضى منصور يتوعد من عاير شيكابالا بـ"لونه وبلده"!

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلجأ للمحكمة في "قضية القرن".. ومرتضى منصور يتوعد من عاير شيكابالا بـ"لونه وبلده"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور بأن ناديه بحث في جلسة مهمة عقدها الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، قضايا مهمة أبرزها ما وصفه بـ"العنصرية" التي تعرض لها قائد الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" خلال مباراة السوبر المصري أمام الأهلي التي انتهت لمصلحة الزمالك بركلات الترجيح، ونقاط مباراة الدوري مع "الغريم التقليدي" أيضاً وأسفرت عن خسارة الفريق إدارياً لتغيبه عن المواجهة بداعي سوء الحالة الجوية "مباراة المطر"، وكذلك القضية الأهم المتمثلة بلقب نادي القرن الإفريقي الممنوحة من الاتحاد القاري للأهلي إذ يرى رموز "القلعة البيضاء" أن ناديهم الأحق به لتفوقه بعدد الألقاب القارية المتوج بها في القرن الماضي.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن الزمالك سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية في هذه القضايا، لأن من عاير شيكابالا بلونه وبلده أسوان المحترمة سيحاسبوا تجاه هتافاتهم العنصرية"، مضيفاً: "أعددنا أيضاً ملف متكامل بشأن النقاط الثلاثة التي ذهبت للأهلي في مباراة الدوري الذي لن يسمح النادي في حال إلغاءه أن يمنح للأهلي".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة متفوقاً بفارق مريح عن أقرب مطارديه المقاولون العرب (33 نقطة من 18 مباراة)، وبيراميدز (32 نقطة من 18 مباراة)، ثم الزمالك (31 نقطة من 16 مباراة).

ويطالب الزمالك بإعادة مباراته مع الأهلي على اعتبار أن ظروفاً جوية قاهرة حرمته من خوض المواجهة إلا أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري اتخذت قراراً باعتباره خاسراً بثلاثة أهداف نظيفة وفقاً للوائح، خصوصاً أن الفريق تغيب عن المباراة بداعي أن الحافلة التي كانت تقل لاعبين ناشئين لخوضها، لم تتمكن من الوصول للملعب، في وقت حضر الأهلي في الموعد وأجرى لاعبوه عملية الإحماء تحت المطر دون جدوى من وصول الزمالك فأطلق الحكم صافرته معلناً فوز أصحاب القمصان الحمراء.

وترتب على هذه الأحداث توتراً كبيراً في علاقة مرتضى منصور ورئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني، حتى أن الأول وصف الثاني بـ"المهرج" لعدم حضوره إلى مطار القاهرة في استقبال لاعبي الزمالك لدى عودتهم متوجين بكأسي السوبر المحلي والإفريقي، مشيراً إلى أن الاتحاد يفرق بالمعاملة بين الناديين لمصلحة الأهلي، على حد تعبيره.

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