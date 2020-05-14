الاتحاد المصري يرفض تتويج الأهلي بدرع الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة : إبراهيم ربيع

رفض اتحاد الكرة المصري منح الأهلي لقب الدوري الممتاز حال إلغاء المسابقة، خلال الموسم الحالي وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن اللوائح لا تتضمن منح لقب الدوري المتصدر حال إلغائه، ومن ثم فإنه لا يوجد سند قانوني للاتحاد ليمنح الأهلي اللقب بناء عليه، وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ شهر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، وقدم اتحاد الكرة تصوراً لوزارة الرياضة لعودة الدوري، إذا ما قررت الدولة عودة النشاط الكروي.

وتقدم النادي الأهلي باقتراح إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، يفيد بفتح باب التعاقد مع اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد دون التقيد بعدد معين في قوائم الأندية، وذلك رغم لائحة القيد التي أرسلها اتحاد الكرة للأندية مطلع الموسم الجاري، وتتضمن تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل مع إلغاء قرار اعتبار لاعب واحد من شمال إفريقيا كمحلي وأرجع مسؤولو الأهلي رغبتهم في تطبيق هذا المقترح بداعي أنه سيقلل أسعار اللاعبين في الدوري المصري، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الموسمين الأخيرين، فضلاً عن اكتشاف مواهب إفريقية بأسعار قليلة مقارنة بالمصريين، ثم إعادة تسويقهم بعد الظهور في الدوري المصري، وهو ما ينعش خزائن الأندية المصرية.

وضرب مسؤولو الأهلي لاتحاد الكرة، مثالاً بصفقة أليو ديانج، الذي تعاقد معه الأهلي مقابل مليون و100 ألف دولار فقط، بينما كلفت صفقة حمدي فتحي لاعب الأهلي خزينة النادي ما يقرب من 30 مليون جنيه بعد تخفيض مطالب إنبي الذي كان يرغب في الحصول على 40 مليوناً و3 لاعبين من الأهلي، ورفض مسؤولو اتحاد الكرة البت في اقتراح النادي الأهلي، لاسيما أن هذه التجربة لم تحدث في الدوري المصري من قبل، وتحتاج إلى دراسة من عدة نواحٍ، سواء مع الأندية أو الأجهزة الفنية للمنتخبات، وكذلك المدير الفني لاتحاد الكرة الدكتور محمود سعد، قبل البت فيه.