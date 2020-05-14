شكرا لقرائتكم خبر عن بلال عن تأثر أسعار اللاعبين بـ كورونا: مفيش مقاييس أصلا فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن أزمة كورونا لم تؤثر سلبا أو إيجابا على أسعار اللاعبين فى الدورى المصرى ، مشيرا إلى أن الإيجيبشين ليج من الأساس لا يوجد فيه مقاييس لأسعار اللاعبين حتى تتأثر بأزمة كورونا ، يأتى ذلك فى ظل رغبة عدد من الأندية فى تخفيض عقود اللاعبين المصريين و الأجانب خلال المرحلة المقبلة بسبب الأزمة الإقتصادية التى طالت قطاع الرياضة و الأندية فى ظل تعليق النشاط فى الوقت الحالى كإجراء إحترازى لوقاية اللاعبين من فييروس كورونا .

ونجح مجلس ادارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، مؤخرا فى التوصل لاتفاق نهائى مع لاعبيه الأجانب الخماسى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق والأوغندى باتريك كادو والنامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب جائحة كورونا التى أضرت العالم بأسره، وسط سعى اندية أخرى إلى تطبيق ذلك .

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مشاورات مكثفة مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية من أجل إقناعهم بالموافقة على تخفيض عقودهم هذا الموسم بسبب أزمة كورونا، وقررت إدارة النادى ألا تكون نسبة التخفيض موحدة لجميع اللاعبين وإنما بنسب متفاوتة، طبقاً لعقد كل لاعب نظراً لوجود تفاوت كبير فى قيمة عقود اللاعبين.