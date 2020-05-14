ياسر رضوان: غياب التوفيق وحاسة التهديف عن مروان محسن سبب الهجوم عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن مروان محسن مهاجم الفريق الأمر الحالى لاعب صاحب خبرات طويلة و مجهود كبير داخل الملعب بعدما أنهمر الأخير فى البكاء على الهواء ، متأثرا بعبارات "جمهور الأهلى بيكون غضبان من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، ولكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى، وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب.. نفسى كل ماتش أسجل الأهداف، ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك" غياب التهديف عنه و هجوم جماهير الأهلى طوال الوقت عليه .
و قال رضوان فى تصريح لـ الخليج 365 ، أنه وارد أن يكون مهاجم لم يمتلك موهبة التهديف و أخر لم يمتلك التوفيق ، مشيرا إلى أن عدم تواجد الأثنين أمر صعب .
وعبر مروان محسن مهاجم الشياطين الحمر عن استيائه من حالة الضغط التى يتعرض لها بسبب غيابه عن التهديف فى كثير من الأحيان، مؤكدا أنه يتمنى تسجيل الأهداف فى كل مباراة مع الأهلى والمنتخب لإسعاد الجماهير، مضيفًا، "شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لأنى متربى فى النادى وعضو من صغرى، وأسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها فى مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء".
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