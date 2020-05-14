شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى للتعافى من تمزق أربطة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى مرحلة العلاج الطبيعى للتعافى من إصابة تمزق فى اربطة الركبة والتى تستمر لمدة ثلاثة أسابيع حيث نفذ اللاعب نصيحة طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات 20 يوما ثم الانخراط في مرحلة العلاج الطبيعى ، وكشف مسئولو النادي الإسماعيلي تفاصيل سفر باهر المحمدى قائد الفريق إلى ألمانيا، حيث قال الموقع الرسمي للنادي طالب باهر المحمدى ومدافع الإسماعيلى السفر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لتمزق فى الأربطة وذلك حسب تصريحات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى.

ووافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى، المشرف العام على قطاع الكرة على سفر المدافع الدولى للخارج مع تكفل النادى بكافة المصاريف وكان باهر المحمدى قد تعرض لتلك الإصابة خلال مواجهة الجونة بمسابقة الدورى بعد إنقاذه لهدف محقق فى اللحظات الأولى من المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى قبل أن ترتطم ركبته بالقائم ليتم استبداله بعدها على الفور.

وفى وقت سابق أكد مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى السماعيلى أن ناديه لم يتلقى عرضاً رسمياً من أى نادى للتعاقد مع باهر المحمدى كابتن الفريق ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" الاهلى لم يتقدم بعرض رسمى لضم باهر المحمدى ، واللاعب تعاقده ممتد مع الدراويش ولن نوافق على رحيله سوى بعد حصد بطولة لجماهير القلعة الصفراء".