ملف الأربعاء.. "خطة رمضان مع الأهلي".. ومخاطبة الزمالك لفيفا بخصوص "نادي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث الأربعاء 13 مايو:
عمرو السولية: فضلت الأهلي على الزمالك
رمضان صبحي يتحدث عن.. "خطته مع الأهلي".. وحقيقة مفاوضات بيراميدز والزمالك
السولية: أتحرك بحرية في الملعب بفضل فايلر.. وأتمنى الاستمرار في الأهلي
مرتضى يتحدث عن.. العنصرية ضد شيكابالا.. نقاط القمة.. وموقف قناة الزمالك
مرتضى يحذر الجنايني من منح الأهلي لقب الدوري حال إلغائه
مصدر يكشف لمصراوي موقف اتحاد الكرة من عقد سعد سمير مع الأهلي
السولية: لدي تفاهم كبير مع ديانج.. وسأفتقد حسام عاشور في الملعب
السولية: حققنا وعدنا للجمهور بعد الهزيمة بخماسية أمام صندوانز
ميدو يقارن بين جمهور الزمالك ومارسيليا: لديهم نفس الشغف
رضا عبد العال: حسام حسن كان أقوى من أي شخص في الأهلي
مرتضى منصور لمصراوي: سنخاطب فيفا بخصوص حق الزمالك في نادي القرن
إصابة ديلي ألي أثناء تعرض منزله لعملية سرقة
تقارير: بشكتاش يخطط للاحتفاظ بالنني لمدة موسم آخر
اتحاد الكرة الكونغولي يقرر إنهاء الموسم وتتويج مازبمبي بطلا للدوري
أول تعليق من الأهلي عن أزمة قيد سعد سمير
طلعت يوسف: متمسك بضم عمار حمدي.. الاتحاد هو من قدمه لمصر
تقارير إيطالية: مقترح بعودة الكالشيو 13 يونيو
حازم إمام: زيدان وتريكة وصبري أفضل مني
مصدر: خطأ إداري جعل سعد سمير لاعبا حرًا.. ولا مشاكل مع الأهلي
آل الشيخ: ألميريا أصبح معروفًا لأوروبا والعالم.. وعالم الكرة سيكون صعبًا
المصري لمصراوي: نطالب باستمرار تجميد الدوري في الموسم المقبل
وزير الرياضة: "استادات" تابعة للدولة.. وملاعب المحافظات متاحة للجميع
مَرَرتُ بِمِصْرَ..كونيه: رفضت عرضًا من ألمانيا وانتقلت للطلائع.. ولم أحصل على فرصتي في الزمالك
"يعتبر خطرًا على أي فريق".. غزل المحلة يطالب بشطب أسامة نبيه في خطاب رسمي
ماركا: فيفا يلغي جوائز الأفضل لهذا العام
ليس لدينا ما نخفيه.. الجنايني يؤكد الإعلان عن اللائحة الجديدة فوز الانتهاء منها
أحدهما مثالي.. كلوب يختار الأفضل بين رونالدو وميسي
ديلي ميل: 4 خطوات ستتخذها أندية بريميرليج تمهيدًا للعودة
رئيس لاريسا يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل عمرو وردة
بعد إلغاء الدوري الكاميروني.. تقارير: كاف قد يضطر لتغيير ملعب نهائي الأبطال
مدافع الوداد يعلن: تلقيت عرضًا من الزمالك
تقارير: الرجاء لن يستطيع ضم أحداد.. والزمالك يستغله للتعاقد مع الكرتي
ميدو يتحدث عن.. إلغاء الدوري.. منافس أبو ريدة "القوي".. وحرب مختلفة بين الأهلي والزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. "خطة رمضان مع الأهلي".. ومخاطبة الزمالك لفيفا بخصوص "نادي القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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