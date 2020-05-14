وزارة الرياضة السعودية تجهز الملاعب لإقامة معسكرات

تجهز وزارة الرياضة السعودية عددًا من الملاعب في المدن الباردة التابعة لها من أجل إتاحتها للأندية الراغبة في إجراء معسكراتها قبل استئناف المسابقات المحلية والآسيوية التي توقفت احترازيًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة " الرياضية " السعودية أن وكالة الشؤون الفنية في وزارة الرياضة طالبت إلى إدارات الملاعب في الطائف وأبها والباحة، والتي تتسم بأجوائها الباردة، بسرعة تجهيز الملاعب وإرسال التقارير لأعمال الصيانة والاحتياجات

المطلوبة، إضافة إلى التعديلات اللازمة .

وجاء ذلك من أجل تجهيز الملاعب بشكل مبكر في حال رغبت الأندية السعودية في عمل العديد من المعسكرات محلية بدلًا من المعسكرات الخارجية التي يرجح أن تكون غير متوافرة بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا .