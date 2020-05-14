مضاعفة إصابة قائد النصر السعودي

يخضع اللاعب عمر هوساوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لجلستين علاجيتين بشكل يومي بعدما أن أثبتت أخر الفحوصات التي أجراها اللاعب عن وجود تجمع دموي في الركبه، عقب العملية الجراحية التي أجراها قبلشهرين في الساق.
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أن "السيخ" الذي تم وضعه للاعب في آخر الساق، تسبب في بالتجمع الدموي، حيث تبين حاجته إلى جلسات علاجية مكثفة خلال الفترةالجارية من أجل زوال التجمع وتقوية العضلة.
وأضافت الصحيفة قائلة إن الجهاز الطبي بالنادي أكد له أن التجمع الدموي يحدث في بعض الأحيان عقب العمليات الجراحية ولا يدعوا للقلق، وتم فرض برنامج تأهيلي على فترتين صباحية ومسائية لمدة ثلاثة أسابيع، وبعدها يصبح اللاعب في غاية جاهزيته الطبية والبدنية.
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