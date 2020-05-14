لاعب الأهلي يكشف السبب وراء تراجع أداء مروان محسن

كشف عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي السبب وراء تراجع أداء مهاجم الفريق مروان محسن .
وقال السولية في تصريحات على قناة "أون تايم سبورت" أن الضغوطات الكبيرة بشكل مستمرهي السبب الأول وراء تراجع أداء مروان محسن.
وأضاف السولية قائلًا إن "مروان محسن مهاجم كبير وأنا بكون مطمئن وهو في الملعب لكن المشكلة إنلم تأتي له فرص كتيرة وأحيانا عندما يعانده الحظ يصبح مروان في ضغوط جماهيرية كبيرة عالية، لكن مفيش أدنى اختلاف دائمًا على قدراته كمهاجم كبير".
واختتم لاعب خط وسط الأهلي قائلًا إن مروان محسن في الوقت الحالي من أفضل المهاجمين في مصر .
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