نادي الشباب الرياضي لبلوزداد والذي يُعرف بـ “شباب بلوزداد” أو كما يعرف بين مشجعيه اختصارًا باسم السياربي أو “الشباب الكبير”، ويعتبر النادي العاصمي أحد أكثر الأندية نجاحًا في تاريخ كرة القدم الجزائرية من حيث عدد البطولات المحلية، وفى هذ السياق نستعرض معكم سجل بطولات شباب بلوزداد الجزائري.

يحتفل شباب بلوزداد الجزائري يوم 15 من شهر يوليو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1962، أي بعد استقلال الجزائر من الإستعمار الفرنسي بعشر أيام، ويتخذ من مدينة الجزائر العاصمة مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب 20 أوت 1955، أو كما يلقبه الأنصار بـ”الكوزينة” (المطبخ) نظرًا لصغر سعة الملعب التي تتسع فقط لـ10,000 متفرج.

ويرجع أةل لقب محلي تُوج به شباب بلوزداد الى عام 1965 اي بعد ثلاث سنوات فقط من تأسيسه عندما فاز بالدوري الجزائري، ويُعد أكثر نادي (بجانب مولودية وهران) مشاركة في القسم الأول بواقع 55 موسمًا، وكان السقوط الوحيد إلى الدرجة الثانية موسم 1987–1988.

أما على المستوي الاقليمي فقد فاز الفريق بالكأس المغاربية للأندية البطلة ثلاث مرات، ويعتبر شباب بلوزداد أول نادي جزائري يشارك في مسابقة قارية (كأس أفريقيا للأندية البطلة) موسم 1969–1970.

يذكر ان شباب بلوزداد هو النادي الجزائري الوحيد الذي تلقى هزيمة واحدة فقط في موسم واحد في كل المسابقات (الدوري وكأس الجزائر والكأس المغاربية للأندية البطلة وكأس أفريقيا للأندية البطلة) موسم 1969–1970.

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إليكم سجل بطولات شباب بلوزداد الجزائري وعدد البطولات (محلياً)

الدوري الجزائري

فاز شباب بلوزداد الجزائري بالبطولة الجزائرية 6 مرات أعوام: (1965، 1966، 1969، 1970، 2000، 2001).

الوصيف 4 مرات أعوام: (1972، 1977، 1980، 1999).

كأس الجمهورية الجزائرية

فاز شباب بلوزداد بكأس الجمهورية 8 مرات أعوام: (1966، 1969، 1970، 1978، 1995، 2009، 2017، 2019).

الوصيف 3 مرات أعوام: (1988، 2003، 2012).

كأس السوبر الجزائري

فاز شباب بلوزداد بكأس السوبر الجزائري مرة واحدة عام: (1995).

الوصيف مرة واحدة عام: (2017).

كأس الرابطة الوطنية الجزائرية

فاز شباب بلوزداد بكأس الرابطة الوطنية مرة واحدة عام: (2000).

وإليكم سجل بطولات شباب بلوزداد وعدد البطولات (اقليمياً وأفريقياً)

فاز شباب بلوزداد بالكأس المغاربية للأندية البطلة 3 مرات أعوام: (1970، 1971، 1972).

وصل شباب بلوزداد لنصف نهائي كأس العرب للأندية الأبطال مرة واحدة عام: (1995).

وصل شباب بلوزداد لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة عام: (1996).