نادي الجيش الملكي (الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية)، والملقب بـ”الزعيم” أو “الجيش الأسود”، ضمن أعرق الأندية في تاريخ كرة القدم المغربية، ويحظي بشعبية جماهيرية كبيرة في العاصمة المغربية “الرباط”، وفي سياق هذا التقرير نستعرض معكم سجل بطولات الجيش الملكي المغربي .

يحتل الفريق العسكري المركز السابع عشر في ترتيب أفضل الأندية الأفريقية حسب عدد الألقاب القارية وأهميتها، ضمن تصنيف مؤسسة RSSSF، وصنف الأول محليا والعاشر قاريا واحتل المرتبة الـ201 عالميا، في التصنيف الخاص بالترتيب الدولي للأندية خلال العشر سنوات الأولى من القرن 21 (2001–2010)، والذي أصدره الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات عام 2011.

التأسيس

تأسس فريق الجيش الملكي لكرة القدم أول شهر سبتمبر عام 1958، أي بعد سنوات قليلة من استقلال المغرب، بمبادرة من ولي العهد آنذاك مولاي الحسن القائد الأعلى للجيش المغربي، الذي كان من محبي كرة القدم.

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ويتخذ من المركز الرياضي لنادي الجيش الملكي بغابة المعمورة بمدينة سلا مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والذي يُعد أكبر الملاعب المغربية حاليا.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به الجيش الملكي الى عام 1959 عندا فاز بكأس العرش المغربي، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1985 عندما تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ويُعد أول فريق مغربي يحقق لقباً قارياً، وأيضا أول فريق يُتوج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية بنسخته الجديدة سنة 2005.

ويعتبر شعار نادي الجيش الملكي من أشهر الشعارات الرياضية بالعالم، وهو مشتق من شعار الجيش الملكي المغربي، ويحمل الشعار الحالي فوقه نجمة ذهبية ترمز لعشرة ألقاب للبطولة المغربية، ويعتبر النادي العسكري واحدا من النوادي القليلة في العالم التي لا تضع شعار الراعي على القميص، فيما توفر شركة الملابس الرياضية جوما الإسبانية قميص النادي منذ صيف 2018.

إليكم سجل بطولات الجيش الملكي المغربي (محلياً)

كم عدد بطولات الجيش الملكي فى الدوري المغربي الممتاز

فاز الجيش الملكي بالدوري المغربي 12 مرة أعوام: (1960، 1961، 1962، 1963، 1964، 1967، 1968، 1970، 1971، 1984، 1987، 1989، 1991، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2013).

كم عدد بطولات الجيش الملكي فى كأس العرش

فاز الجيش الملكي بكأس العرش 11 مرة أعوام: (1959، 1971، 1984، 1985، 1986، 1988، 1990، 1996، 1998، 1999، 2003، 2004، 2007، 2008، 2009، 2012).

كأس السوبر المغربي

فاز الجيش الملكي بكأس السوبر المغربي 4 مرات أعوام: (1959، 1961، 1962، 1963).

دوري الدرجة الثانية

فاز الجيش الملكي بدوري الدرجة الثانية مرة واحدة عام: (1959).

وإليكم سجل بطولات الجيش الملكي المغربي (قارياً)

دوري ابطال افريقيا

كأس الكونفدرالية الأفريقية

كأس السوبر الأفريقي

تُوج الجيش الملكي بكأس السوبر الافريقي مرة واحدة عام: (2006).

كأس الكؤوس الأفريقية

تُوج الجيش الملكي بكأس الكؤوس الافريقية مرة واحدة عام: (1997).

الكأس الآفروآسيوية

تُوج الجيش الملكي بالكأس الافرواسيوية مرة واحدة عام: (1986).